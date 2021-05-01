Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hırsızlıktan aranan baba – oğul kısıtlamada takside yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tam kapanmaya yönelik denetim yapan polis ekipleri, taksiyle seyahat eden Recep N. (44) ile oğlu Furkan N.'nin (22) 'hırsızlık' suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan baba ile oğluna, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

Güncellenme: 10:43, 01/05/2021
HaberlerGünün İçinden

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Süleymaniye Mahallesi Hikmet Şahin köprülü kavşak girişinde, corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı.

Uygulama noktasına gelen taksi sürücüsünü durduran ekipler, araçtaki 2 kişinin durumundan şüphelendi. Baba- oğul oldukları anlaşılan Recep N. ile Furkan N.’nin, daha önce karıştıkları hırsızlık olayının şüphelileri olarak arandıkları ortaya çıktı.

Baba ile oğlu, gözaltına alınırken, corona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.

İlginizi ÇekebilirKısıtlamaya rağmen restoranda iftar yaptılarKısıtlamaya rağmen restoranda iftar yaptılar
baba Bursa Corona Emniyet İnegöl Oğul Polis uygulama
Yayınlanma Tarihi:10:31,