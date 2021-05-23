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Hızı 90 kilometreye ulaşan rüzgar çatıları uçurdu

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde akşam saatlerinde hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. 

Güncellenme: 20:30, 23/05/2021
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Hızı 90 kilometreye ulaşan rüzgar çatıları uçurdu

Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapılan Iğdırda akşam saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Öğleden sonra başlayan rüzgar saat 18.30 sıralarında etkisini artırdı.

Saatteki hızı 70-90 kilometre olan rüzgar bir süre sonra fırtınaya dönüştü. Karakoyunlu ilçesinde fırtına nedeniyle 1 işyeri ile 5 evin çatısını uçtu. Çatılardan kopan sac ve tahta parçaları çevreye dağıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Yaklaşık 30 dakika etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına saat 19.00 sıralarında yerini yağmura bıraktı. DHA

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