Holding yöneticisinin gasp edilerek öldürülmesinde yeni gelişme

Ataşehir, Küçükbakkalköy’de geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda, SAS Holding AŞ. yöneticisi Sibel Koçan, maskeli ve silahlı 3 gaspçının saldırısına uğradı. Saldırganlar, Koçan’ı başından vurarak içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçtı. Bu olaydan 2 saat sonra Koçan’ın eski kocası ve SAS Holding sahibi Süleyman Aydın, Küçükbakkalköy’deki bir plazanın 32’nci katından düşerek hayatını kaybetti. Evinde yüklü miktarda para bulunduğu öne sürülen Aydın’ın intihar ettiği öne sürüldü.

SAATLERCE KAMERA İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalarda, şüphelilerin kaçtıkları aracın plakasının sahte olduğunu tespit etti. Saatlerce güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, tespit ettikleri şüphelilere yönelik polis pazar günü eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

SUÇ MAKİNESİ

Şüphelilerden E.V., A.V., B.Ş.'nin gasp eylemini gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelilerin toplam 21 suç kayıtları olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6’sı geçtiğimiz pazartesi adliyeye sevk edildi. Bir kişi tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette ifade işlemleri bugün tamamlanan 7 şüpheli ise bugün adliyeye gönderildi. Soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.