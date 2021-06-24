Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Holding yöneticisinin gasp edilerek öldürülmesinde yeni gelişme

İstanbul Ataşehir'de bir holdingde holding yöneticisi Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3 milyon 300 bin liranın gasp edildiği olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Olaya karıştığı belirtilen 13 şüpheliden 6’sı 3 gün önce adliyeye sevk edilmiş, bir şüpheli tutuklanmıştı.

Habip ATAM
Güncellenme: 15:02, 24/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Holding yöneticisinin gasp edilerek öldürülmesinde yeni gelişme

Ataşehir, Küçükbakkalköy’de geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda, SAS Holding AŞ. yöneticisi Sibel Koçan, maskeli ve silahlı 3 gaspçının saldırısına uğradı. Saldırganlar, Koçan’ı başından vurarak içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçtı. Bu olaydan 2 saat sonra Koçan’ın eski kocası ve SAS Holding sahibi Süleyman Aydın, Küçükbakkalköy’deki bir plazanın 32’nci katından düşerek hayatını kaybetti. Evinde yüklü miktarda para bulunduğu öne sürülen Aydın’ın intihar ettiği öne sürüldü.

SAATLERCE KAMERA İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalarda, şüphelilerin kaçtıkları aracın plakasının sahte olduğunu tespit etti. Saatlerce güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, tespit ettikleri şüphelilere yönelik polis pazar günü eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

SUÇ MAKİNESİ

Şüphelilerden E.V., A.V., B.Ş.'nin gasp eylemini gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelilerin toplam 21 suç kayıtları olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6’sı geçtiğimiz pazartesi adliyeye sevk edildi. Bir kişi tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette ifade işlemleri bugün tamamlanan 7 şüpheli ise bugün adliyeye gönderildi. Soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir3.3 milyonluk gasp ve cinayette 13 kişi gözaltına alındı3.3 milyonluk gasp ve cinayette 13 kişi gözaltına alındı
Ataşehir aydın intihar istanbul para pazar Pazartesi Polis salı