Hollanda heyeti Madımak Oteli’nde

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli önünde yaşanan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedeler arasında Hollanda vatandaşı Carina Cuanna Thedora Thuys da bulunuyordu.

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, bugün berberindeki heyetle Sivas'a geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulunan Weststrate, daha sonra Cuanna'nın hayatını kaybettiği müzeyi ziyaret etti. Erik Weststrate burada Madımak Oteli önüne ise karanfil bıraktı.

“BURADA OLMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR”

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate burada yaptığı açıklamada, “Burada çok önemli bir yerdeyiz. Tarihte çok üzücü şeyler olan bir yerdeyiz. Bir vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bir yerdeyiz. Onun için bugün geldik. Hem vatandaşımızı hem burada ölenleri hatırlamak için ve inşallah gelecekte böyle şeyler bir daha olmaz'' dedi.

Hollanda hükümeti, zaman aşımına uğrayan dava dosyasından ayrılan üç firari sanığın yargılandığı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, olaylarda ölen Hollandalı Carina Cuanna nedeniyle duruşmaya gözlemci göndermişti. (İHA)



