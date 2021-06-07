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Horoz dövüşlü kumara ceza yağdı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki işletmenin bodrum katında, horoz dövüşü üzerinden kumar oynayan 24 kişiye, 32 bin 64 TL ceza uygulandı. 

Güncellenme: 10:22, 07/06/2021
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu’ndaki işletmenin bodrum katında horoz dövüşüne özel tasarlanan seyirci tribününde 24 kişinin bulunduğu, dövüş ringinde 2 horozun dövüştürüldüğü, 15 horozun dövüştürülmek üzere kafeslerde tutulduğu ve işletme sahibinin de ring içinde hakemlik yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Baskında, horoz dövüşü üzerinden kumar oynayan 24 kişiye, 32 bin 64 TL ceza kesildi. Dövüş amaçlı bulundurulan horozlara el koyan ekipler, tedavilerinin yaptırılması ve korumaya alınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.  (DHA)

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bodrum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Elazığ Emniyet operasyon Van
Yayınlanma Tarihi:09:53,