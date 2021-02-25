Horoz dövüşüne jandarma baskını: ‘Ring’ ve ‘tribün’ de yapmışlar

Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde ahşap palet doğrama işi yapan Y.G.’ye (53) ait iş yerinde horoz dövüşü yaptıranlara baskın yaptı.

Polis ekipleri tarafından saat 15.30 sıralarında yapılan baskında yaralı ve kanlar içinde 13 horoz ele geçirildi.

Horoz dövüşü yaptırılan iş yerinde bulunan 34 kişiye ‘kumar oynama’, ‘sosyal mesafe uymama’, ‘hayvanlara eziyet’ ve ‘5199 Sayılı Kanun’a Muhalefetten’ işlem yapılarak toplam 76 bin 24 TL para cezası kesildi.

İş yerinde ‘horoz dövüşü yaptırılan bölüm’, ‘ring alanı’, ‘horozlara özel numaralı dolaplar’ ve ‘tribün’ yapıldığı görüldü.

Ele geçirilen horozlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi. DHA