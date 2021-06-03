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Husumetli aileler arasında adliye çıkışı kavga: 5 yaralı, 10 gözaltı

Diyarbakır'da, husumetli iki ailenin, mahkemede taraflardan bir kişinin tutuklanması sonrası yaptığı kavgada 5 kişi yaralandı, kavgaya karışan 10 şüpheli ise gözaltına alındı.

Güncellenme: 20:03, 03/06/2021
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Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Husumetli iki ailenin tarafları, adliyedeki mahkemede görülen duruşmaya katıldı. Duruşmada, taraflardan 1 kişi tutuklandı.

Haberi alan tutuklu yakınları ile husumetli diğer aile, adliye önünde tartışmaya başladı. Adliye önünden ayrılan tarafların daha sonra Lise Caddesinde tekrar karşılaşıp, tartışmalarını sürdürmeleriyle olay kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:19:52,