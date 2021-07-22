Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Husumetli aileler arasında kavga: 9 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, daha önceden aralarında kız alıp-verme meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

Güncellenme: 01:02, 22/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Husumetli aileler arasında kavga: 9 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Turhal ilçesi Bahar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan iki aile arasında daha önceden kız alıp-verme meselesi yüzünden devam eden husumet nedeniyle kavga çıktı.

Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından ise yaralılardan 7’si Tokat’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi Çekebilir'Omuz atma' kavgasında 6 tutuklama'Omuz atma' kavgasında 6 tutuklama