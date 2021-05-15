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Husumetli aileler bayramı dinlemedi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 50 yaşındaki Cemal Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Güncellenme: 18:01, 15/05/2021
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Husumetli aileler bayramı dinlemedi

Diyarbakır’da 2 ay önce Çermik ilçesine bağlı Aynalı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Aydın ve Ekinci aileleri arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Kemal Ekinci hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bugün ise husumetli ailelerden Cemal Aydın eski Sinek Köprüsünde yürüyüş yaparken henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan Cemal Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtildi.

İddiaya göre, Cemal Aydın’ın arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu aile fertleri tarafından silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. İHA

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