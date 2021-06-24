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Husumetli komşusunu tüfekle vurdu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde C.Ö. (70), husumetli komşusu Hasan G.'yi (35) tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Güncellenme: 21:41, 24/06/2021
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Husumetli komşusunu tüfekle vurdu

Olay, akşam saatlerinde beldeye bağlı Doğancılar Mahallesinde meydana geldi. C.Ö., aralarında uzun süredir husumet bulunan komşusu Hasan G. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ö., tüfekle Hasan G.’ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hasan G., karnından ve bacağından yaralandı.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Hasan G.’yi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ameliyata alınan Hasan G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

C.Ö. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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