Husumetlilerin kavgasında kan aktı

Olay, Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet olan ve 3 gün önce birbirleri ile kavga eden İ.Y., İ.C. ve T.C. bu sefer 616. Sokak üzerinde karşılaştı.

Şahıslar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra İ.C. ve T.C. yanlarında getirdikleri pompalı tüfek ile İ.Y.'ye ateş etti. İ.Y. aldığı kurşunlar sonrasında yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçmaya başladı.

Bölgeye yakın olan polis ekipleri silah sesleri sonrasında olay yerine gelirken, bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerinden kaçtığı tespit edilen İ.C. ve T.C. polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge normale dönerken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ayrıca, olay yerinden kaçan İ.C. ve T.C.'nin baba oğul olduğu, hem pompalı tüfek hem de silah ile çapraz ateşe alarak İ.Y.'ye ateş ettikleri öğrenildi. (İHA)