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Husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı

Şanlıurfa'da, akraba olan iki aile ferdi arasındaki husumet nedeniyle, otomobilden av tüfeği ve tabanca ile ateş açıldı. Olayda yaralanan 7 kişinin otomobillerle üzerinden geçmeye çalıştığı saldırganlar aynı araçla kaçtı.

Güncellenme: 23:17, 25/06/2021
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Husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile fertleri arasındaki husumet nedeniyle, kimliği belirlenemeyen şüpheliler otomobille evin önünde duran akrabalarına, av tüfeği ve tabanca ile ateş açıp, aynı araçla yaralıların üzerinden geçmeye çalışarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis, çok sayıda boş kovanı toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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