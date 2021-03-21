Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı

Osmangazi İlçesi İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden Türker K., (38) işten çıktıktan sonra evine gitti. Saat 01.00 sularından evinde oturan Türker K., alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Rıdvan K., ile telefonda tartışmaya başladı.

Tartışma üzerine Rıdvan K., Türker K.’nın evine geldi. Rıdvan K., yanında getirdiği silahla 2 el ateş ederek Türker K.’yı bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından yaralanan Türker K., ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İHA)