Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen dükkan sahipleri ve N.B.K'nın aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Telefonda yaşanan tartışma sonrası N.B.K aracını alarak husumet yaşadığı dükkana gitti. Dükkana aracıyla girerek maddi zarar veren N.B.K daha sonra 200 metre ilerideki hasar gören dükkan sahibinin olduğu iddia edilen araca çarptı.
Olay yerine gelen polis ekipleri 58 BG 048 Fiat marka araç sahibi N.B.K'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın hurdaya dönen aracı ise çekici yardımıyla kaldırıldı. (İHA)