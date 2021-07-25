İBB Sözcüsü Ongun: 2 cankurtaranımız bıçaklandı, birinin başında şişe kırıldı

Geçtiğimiz günlerde Şile'de kaymakamlık kararıyla denize girmenin yasak olması nedeniyle denize girmek isteyen bir grup ile cankurtaranlar arasında tartışma çıkmış, yaralanan cankurtaranlar olmuştu.

“2’Sİ BIÇAKLANDI, BİRİNİN BAŞINDA ŞİŞE KIRILDI”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, 3 can kurtaranının saldırıya uğradığını ve yaralandıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, 2 cankurtaranın bıçaklandığını, birinin başında şişe kırıldığını belirtti.

“PROVOKATİF TAVIRLARDAN UZAK DURALIM”

Ongun, mesajında “Karaburun'dan Caddebostan'a, Şile'den Florya'ya kadar 800'den fazla cankurtaranımız vatandaşlarımıza can güvenliği sağlamaya devam ediyor. Lütfen onların uyarılarına kulak verelim, provokatif tavırlardan uzak duralım” ifadelerine yer verdi.

Şile’de dalga yükselişinin 2 metreye ulaşması ve boğulma vakalarının artması nedeniyle 23 Temmuz'da da denize girmek Şile Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı.