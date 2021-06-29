İBB, toplanan müsilaj miktarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze, Gelibolu, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Adalar sahillerinin yanı sıra Ege ve Karadeniz'de de görülen müsilaj ile mücadelesini sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı eylem planı çerçevesinde Marmara Denizi'nde temizlik çalışmaları yürütülüyor.

TOPLAM KİRLİLĞİN YÜZDE 45’İNİ İBB ORTADAN KALDIRDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimleri ile 8 Haziran'da başlatılan çalışmada 4 bin 172 metreküp müsilaj toplandı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nin 2 bin 516 metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizlediği, 20 gün içinde toplam kirliliğin yüzde 45'ini ortadan kaldırdığı açıklandı.

MÜSİLAJA HEM KARADAN HEM DENİZDEN MÜDAHALE

İBB, Marmara Denizi'nin hem altını hem de üstünü tehdit eden müsilaja karşı hem denizden hem de karadan müdahale ediyor. Temizlik çalışmalarına, 7 Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi (DYT) ve Dredger Tarama Gemisi (DTG) ile katılıyor. Karada ise 70 personelden oluşan 13 kıyı temizlik ekibi, sahilleri müsilajdan arındırmak için yoğun bir mesai yapıyor.

TEMİZLEME ÖZELLİĞİ OLMAYAN DÖKÜ GEMİSİ GERİ PLANA ALINDI

Öte yandan temizlik çalışmalarının yeni başladığı ve müsilajın yoğun olduğu dönemde İBB, her türlü taraklanmış malzemeyi taşımak için tasarlanmış dökü gemisini de göreve çıkardı.

İBB Dökü -2 gemisi, zaman tasarrufu sağlamak amacıyla DTG ve DYT'lerin topladığı müsilajı deniz üzerinde depoladı. Ancak, hem ilk zamanlardaki yoğunluğun azalması hem de müsilajın daha verimli toplanmasına yönelik, kıyıdan vidanjörler vasıtasıyla çekme işlemi gibi yeni yöntemler saptandığından, deniz yüzeyi temizleme özelliği olmayan dökü gemisi ve DTG geri plana alındı.

“89 ATIKSU ARITMA TESİSİ 7/24 ÇALIŞIYOR”

İBB, hem deniz hem de su havzalarına atıksu girişini de engellediğini bildirerek, “Bu kapsamda İSKİ, 89 atıksu arıtma tesisini 365 gün 24 saat esasına göre çalıştırmaya devam ederek İstanbul’daki tüm su havzalarını titizlikle koruyor” açıklamasında bulundu.

“BÜYÜKÇEKMECE BARAJINDA KİRLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Büyükçekmece'de meydana gelen balık ölümleri ile ilgili açıklamada bulunan İBB, “Meydana gelen balık ölümlerinin olduğu yer, barajda değil. İstanbul’un su kaynaklarından olan Büyükçekmece Barajı dikkatle korunuyor. Barajda herhangi bir kirlilik söz konusu değil. Büyükçekmece ve çevre ilçelere de hizmet veren Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de durmaksızın, 7/24 çalışmaya devam ediyor” bilgilendirmesi yaptı.