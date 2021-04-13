İBB’de görev değişikliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yeni atama ve görevlendirme yapıldı. İBB iştirak şirketi Medya A.Ş Genel Müdürü Elif Atayman, 12 Nisan tarihi itibariyle İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İliştiler Koordinatörlüğüne atandı.

Medya A.Ş Genel Müdürlüğü görevine de Pınar Türker Fadıllıoğlu getirildi.

PINAR TÜRKER FADILLIOĞLU KİMDİR?

İBB şirketinin yeni genel müdürü Pınar Türker Fadıllıoğlu, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına stratejik pazarlama ve kurumsal iletişim müdür yardımcısı olarak başladı.

Fadıllıoğlu 23 yıl boyunca özel sektörde Yapı Kredi, BASF, GlaxoSmithKline, OMV Petrol Ofisi'nde yöneticilik yaptı. Pınar Türker Fadıllıoğlu, 2014 yılından beri HSBC'de Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği yapıyordu.