İBB’den ‘kayıp tuğra’ açıklaması

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beşiktaş Eğriçınar Sokak’ta yer alan tarihi çeşmede Abdülhamid Han tuğrasını kaldırıldığı iddialarıyla ilgili dün sosyal medyadan açıklama yapmış tuğranın yerli yerinde durduğunu belirterek tuğrayı merak eden kişileri çeşmenin bulunduğu alana davet etmişti.

“TUĞRAYI GÖSTERECEKTİK, NEDENSE GELEN OLMADI”

Polat, bu gün yeni bir paylaşım yaparak, çeşmeyi görmeye gelen kimsenin olmadığını söyledi.

Polat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* 3 gündür bu çeşmenin tuğrasını kazımışız yalanı ile bizlere hakaret eden tüm troll taifesini 11.30'da davet etmiştik. O kadar hararetle tuğra nerede diyenlere tuğrayı gösterecektik, nedense gelen olmadı. Yakında yıllardır kırık dökük bekletilen bu çeşmeyi de restore edeceğiz.