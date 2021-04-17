İBB’den konservatuar açıklaması: Çürüklerin oluştuğu riskli alanda bulunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Kadıköy'ün sembol yapıları arasında bulunan Haldun Taner Sahnesi'nde başlattığı restorasyon çalışması tepkilere neden olmuştu. Binada eğitim gören İstanbul Üniversitesi (İÜ)Devlet Konservatuvarı öğrencileri, okullarının Göztepe'ye taşınmasına tepki göstererek eylemler düzenledi. Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, binada çürümelerin tespit edildiğini, insan hayatının tehlikede olduğunu vurgulayarak “Depreme karşı İstanbul'da acilen önlemleri almamız gerekiyor. En kötü senaryoda yaşanacak can kayıpları ve oluşacak sahnelerde üzülmemek için görevliler sorumluluklarının gereğini bugünden yapmalı” dedi.

“KONSERVATUAR SONRADAN EKLENMİŞ”

Haldun Taner Sahnesi'ni konservatuar olarak kullanılan bölümün, binada çürüklerin oluştuğu riskli alanda bulunduğunu belirten Polat, “Biz de konservatuarın benzer alanlarda devam etmesini çok istiyoruz. Ancak yeni proje, ne yazık ki konservatuarın orada olamayacağı bir proje. Çünkü, konservatuarın bulunduğu alanlar, sonradan içine eklenmiş beton asma katlar” dedi.

“GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Buradaki eğitimin, kültür sanat hayatının kendileri için de çok değerli olduğunu dile getiren Polat “Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun direktifiyle, İBB olarak, İstanbul Üniversitesi Konservatuarını sahipsiz bırakmayarak çözüm önerisi de getirdik. Göztepe Parkı'nda ofis olarak kullandığımız binaları, çok büyük bir gönüllülükle, severek, İstanbul Üniversitesi Konservatuarı öğrencilerine sunuyoruz. Üniversite, öğretim görevlileri ve öğrencilerle görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

GÖZTEPE'YE SANAT TAŞINACAK

Göztepe Parkı'nın özel bir park olduğunun altını çizen Polat, “Göztepe Parkının içindeki yaşama; tiyatro, bale, müzik gibi her türlü kültür ve sanatsal birikimi taşıyarak katkı vermeyi, bu coşkuyu park ve yaşamla buluşturmayı düşünüyoruz. Dünyada bu konuda çok özgün ve olgun örnekler de var. Biz, İstanbul'da, bu şekilde kültür ve sanatla daha fazla buluşacağı alanları üretmeye yönelik projelere devam ediyoruz” dedi.

İLK UYARI 2007'DE YAPILDI

Polat'ın verdiği bilgiye göre, Haldun Taner Sahnesi'nin dayanaklılığına dair ilk uyarı 2007'da yapıldı. 2007'den beri Haldun Taner Sahnesi binasının depreme dayanamayacak kadar kötü durumda olduğu, Boğaziçi Üniversitesi raporu ile bilinmesine rağmen öğrencilerin can güvenliği göz ardı edildi. 2017 yılına gelindiğinde, bina hakkında bir restorasyon projesi hazırlanarak buranın, sahne ve kültür merkezi yapılması kararı alındı. Polat, yaşanan süreci şöyle aktardı:

“2007'den bu yana tüm yazışmalar, bir şekilde berhava edilmiş ve bir şekilde can güvenliği hiçe sayılmış. 2017 yılında koruma kurulu kararıyla, alanın acil düzenlenmesi içi hazırlanan proje elimize geçmiş bulundu. Dolayısıyla bizim, 2017 yılında teslim edilen restorasyon sürecini, binayı koruma ve içinde insanların can güvenliğini sağlamayarak tamamlamamız gerekiyor. Yıllardır binanın onarıma alınması gerekirken, yöneticiler tedbir almadı, binayı onarmadı. Bu süre içinde bir deprem olsaydı büyük trajedi yaşanacaktı. Biz, beklenen İstanbul depreminde bu binada bir trajedi yaşanmaması için binayı acilen onarıma alıyoruz. Burayı, Kadıköy'e bir kültür merkezi, kültür çekirdeği olarak büyük enerji sağlayacak bir proje olarak görüyoruz.”