İBB’nin acı günü: 21 haftalık hamileyken Covid-19’a yenik düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yapan 21 haftalık hamile Özgün Öztürk (30), 14 gündür Covid-19 tedavisi gördüğü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Nisan günü hayatını kaybetti.

Hamile olan Öztürk'ün anne olmak için gün sayarken hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Öztürk bugün saat 12.00’da Gazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB üst yönetimi hazır bulundu.

Öztürk'ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten İmamoğlu, genç yaşta hayatını kaybeden mesai arkadaşının gözü yaşlı eşi Ufuk Öztürk, annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan'ın acılarına ortak oldu. Öztürk'ün Gazi Cemevi'nden kaldırılan cenazesi, Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

21 HAFTALIK HAMİLEYDİ

21 haftalık hamile olan Öztürk, 10 Haziran 1991'de doğdu. 2 Mart 2020 tarihinden bu yana Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yapan Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunuydu.