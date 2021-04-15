İBB’nin yardım kampanyası 40 milyon lirayı aştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl mayıs ayında pandeminin ekonomik etkilerinin hissedilmeye başlandığı dönemde “Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım” çağrısı ile “askıda fatura” kampanyası başlattı.

İhtiyaç sahipleri ile yardımseverleri bir araya getiren destek kampanyası kısa sürede bir yardım hareketine dönüştü. “Askıda fatura” paketine, “aile destek paketi”, “anne-bebek destek paketi”, “eğitim destek paketi” eklendi.

İhtiyaç sahipleri ve hayırseverler, “askidafatura.ibb.gov.tr” adresi üzerinde eşleşti. Bir yılının doldurmak üzere olan yardım seferberliği ile bugüne dek ihtiyaç sahiplerine hayırseverler tarafından 40 milyon 119 bin 149 TL'lik yardım yapıldı.

33 MİLYON LİRALIK FATURA ÖDENDİ

Bugüne dek 33 milyon 375 bin liralık, 236 bin 539 fatura hayırseverler tarafından ödendi. Askıda 69 bin fatura bekliyor. Zor durumdaki 18 bin 270 aileye 2 milyon 534 bin 400 liralık yardım ulaştırıldı. Destek bekleyen aile sayısı 13 bin 191.

ANNE VE BEBEKLERE YARDIM

İBB'den sosyal yardım alan ancak 0-3 yaş arası bir ya da birden fazla çocuk sahibi olmaları nedeni ile yoksullukları derinleşen aileler için başlatılan “anne bebek destek paketi” ile 14 bin 859 anne-bebeğe, 2 milyon 484 bin 750 TL yardım yapıldı. 2 bin 818 anne- bebek, sistemde hayırseverlerden destek bekliyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 1.7 MİLYONLUK DESTEK

İhtiyaç sahibi oldukları tespit edilmiş üniversite öğrencilerine verilen eğitim destek paketi aracılığı ile de 6 bin 898 öğrenciye 1 milyon 724 bin 500 TL'lik destek sağlandı. 4 bin 736 öğrenci de sistemde destek bekliyor.