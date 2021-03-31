Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Evde 3’ü çocuk 4 kişi vardı! Yangında can pazarı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangında üst katta mahsur kalan 3ü çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında, dairede maddi zarar meydana geldi.

Güncellenme: 17:45, 31/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Evde 3’ü çocuk 4 kişi vardı! Yangında can pazarı

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesinde 5 katlı binanın zemin katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti.

Üst katta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 3 çocuk ve 1 kadın da itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Yangında hafif yaralanan Alzheimer hastası A.A. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA

İlginizi ÇekebilirPalet fabrikasındaki yangın geceyi aydınlattıPalet fabrikasındaki yangın geceyi aydınlattıİlginizi ÇekebilirMısırlı bir işadamının villasında yangınMısırlı bir işadamının villasında yangın