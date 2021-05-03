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Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 'kırmızı', birinin 'turuncu', birinin de 'gri' kategoride arandığını duyurdu.

Güncellenme: 12:23, 03/05/2021
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Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında; 29 Nisan’da Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Bu teröristlerden birinin, örgütün sözde Orta Saha Karargâhında kadın sorumlusu olarak faaliyet gösteren Suna Taş olduğu, 2011 yılında Diyarbakır’dan terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon TL’ye kadar ödülle ‘Kırmızı’ kategoride arandığı belirtildi.

Teröristlerden birinin ise Amed eyaleti, Lice bölgesi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Latife Hanibi olduğu, Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle ‘Turuncu’ kategoride arandığı, bir diğerinin ise sözde Amed eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten Dilan Silinsin olduğu, Terör Arananlar Listesinde 600 bin TL'ye kadar ödülle ‘Gri’ kategoride arandığı bildirildi.

Söz konusu teröristlerin Diyarbakır bölgesindeki terör olaylarının bizzat planlayıcısı olduğu kaydedildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:25,