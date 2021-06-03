İçişleri Bakanlığı: PKK’dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1 PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

* Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

* Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 78’e yükseldi.