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İçişleri Bakanlığı: PKK’dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Güncellenme: 20:18, 03/06/2021
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İçişleri Bakanlığı: PKK’dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1 PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

* Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

* Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 78’e yükseldi.

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