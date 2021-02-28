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İçişleri duyurdu: Kullanılmaz hale getirildi

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen karla örtülü 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Güncellenme: 21:06, 28/02/2021
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İçişleri duyurdu: Kullanılmaz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı’nca iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ‘Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu’ sürüyor.

Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerin kullandığı karla örtülü içerisinde yaşam malzemelerin bulunduğu 3 sığınak tespit edildi.

Ele geçirilen yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi. DHA

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