İçişleri duyurdu: Kullanılmaz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı’nca iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ‘Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu’ sürüyor.
Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerin kullandığı karla örtülü içerisinde yaşam malzemelerin bulunduğu 3 sığınak tespit edildi.
Ele geçirilen yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi. DHA