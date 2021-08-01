İETT otobüsünden dumanlar yükselince yolcular tahliye edildi

İstanbul'da Avcılar'dan Esenyurt'a giden İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanlar yükseldiğini gören şoför aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüsteki yangın çevredekilerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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Olay, öğle saatlerinde Avcılar’dan Esenyurt’a giden İETT otobüsünde Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşandı. Yolda ilerleyen İETT otobüsünün şoförü, araçtan dumanların yükseldiğini fark etti. Aracı durduran sürücü yolcuları kısa sürede tahliye etti.

Motor bölümündeki yangın şoför çevredekilerin yardımı ile yangın tüpleri ile kısa sürede söndürüldü. Yangın ve panik anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. DHA