İftar alışverişinden dönen anneanne ve torunu feci şekilde can verdi

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Çevre Yolu’nda meydana geldi. Peruzed Koçak, torunu Ayşe Miray Doğru ile iftar için alışveriş yaptıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Bu sırada Mehmet Urmamen yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, anneanne ile torununa çarptı. Yaklaşık 10 metre ileriye fırlayan Peruzed Koçak, olay yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Anneanne ve toruna çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durabilen sürücü Mehmet Urmamen de yaralandı. Yaralı sürücü Urmamen, Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kazayı haber olay yerine gelen yakınları ise Peruzed Koçak’ın cansız bedeninin başında, sağlık görevlilerine ‘Yaşama umudu yok mu?’ diye sordu, ardından sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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