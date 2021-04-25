Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İftar saatinde çıkan yangın korkuttu

Çorum’da iftar saatinde bir depoda çıkan yangın korkuturken, deponun üzerinde bulunan apartman dairesine sıçrayan alevler büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:03, 25/04/2021
HaberlerGünün İçinden
İftar saatinde çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Varinli Caddesinde üzerinde bulunan bir depoda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler üst katta bulunan bir dairenin balkonuna sıçradı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Korku dolu anların yaşandığı yangını vatandaşlar balkondan meraklı gözlerle izledi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

İlginizi ÇekebilirRamazan davulcusu şoke oldu, davul çalmayı bırakıp eve kaçtıRamazan davulcusu şoke oldu, davul çalmayı bırakıp eve kaçtı