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İftar sofrasında dehşet saçtı

Kütahya'da bir süre önce boşandığı, uzaklaştırma kararı aldıran Hanım Ç.yi işlettiği lokantadaki iftar sofrasında bıçakla yaralayan Emin Namdar, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklandı. Hastanede tedavi gören Hanım Ç.nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Güncellenme: 18:14, 18/04/2021
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İftar sofrasında dehşet saçtı

Ali Paşa Mahallesinde lokanta işleten Hanım Ç., dün saat 20.15 sıralarında iftar sofrasındayken, bir süre önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin Namdar tarafından bıçaklandı.

Göğsünden ve sırtından yaralanan Hanım Ç., ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Namdar ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Geceyi gözaltında geçiren ve ifadesi alınan Namdar, işlemlerinin ardından sevk edildiği Kütahya Adliyesi’de çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama ve uzaklaşma kararını ihlal suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan Hanım Ç.nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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