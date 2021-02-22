Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark etmesinin ardından polise şikayette bulundu. A.A.’nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.

Güncellenme: 23:54, 22/02/2021
HaberlerGünün İçinden
İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı

Adapazarı Semerciler Mahallesi 791 NO’lu sokakta meydana gelen olayda, alkollü olduğu tespit edilen E.A. evinde bulunduğu sırada karşı apartmanda oturan A.A. isimli kadının dairesine bakarak mastürbasyon yapmaya başladı.

Elindeki bardaktan bir şeyler içerek mastürbasyon yapan E.A.'yı fark eden A.A., polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A.'yı gözaltına alarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Polise giderek şikayetçi olan A.A.'nın verdiği ifadesinde, E.A.'nın bir süredir pencerelerini kapatmadan evinde yarı çıplak halde gezdiğini ve daha önce de oturduğu daireye bakarak kendilerini gördüğünde, mastürbasyon yaptığını söylediği öğrenildi.

E.A. ise evde yalnız yaşadığını, film izledikten sonra tek başına olduğu için mastürbasyon yaptığını söyledi. E.A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi. DHA

İlginizi ÇekebilirPolis kontrol noktasında ilginç olay! Genç kadın çırılçıplak soyundu ve koşmaya başladıPolis kontrol noktasında ilginç olay! Genç kadın çırılçıplak soyundu ve koşmaya başladı
Bursa Emniyet film Kadın Polis Sakarya uygulama
Yayınlanma Tarihi:23:51,