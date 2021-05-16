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İki aile arasında taş ve sopalı kavga

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 1 kişi yaralındı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 23:14, 16/05/2021
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İki aile arasında taş ve sopalı kavga

Olay, gece saatlerinde Karapınar Mahallesinde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan Metin Vakkas, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis, kavgaya karıştığı belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

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