İki araç kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yanarak hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Büyükköy Mahallesi Naldöken yolunda meydana geldi. R.İ. idaresindeki çekiciyle küçükbaş hayvan taşınan S.K. yönetimindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çıkan yangında iki araç da alev topuna döndü. Çekicideki R.İ. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, kamyonette sürücü S.K. ile yanında bulunan İ.İ. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine Antalya ve Korkuteli’den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede kamyonetteki S.K. ve İ.İ.’nin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonetin kasasında bulunan 5 küçükbaş hayvan da yanarak öldü.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI İDDİASI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çekicinin sürücüsü R.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza sırasında R.İ.’nin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı, bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı iddia edildi.

Kazada yaşamını yitiren S.K. ile İ.İ.’nin cenazeleri araçtan güçlükle çıkarılarak, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA