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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum’da iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 23:21, 10/04/2021
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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, Çorum-Osmancık kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 19 BS 219 plakalı hafif ticari araç ile 19 BS 026 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken araçlardaki Vural Ö. (19), Tunahan D. (19), Ramazan T. (30) ve Ferhat A. (31), 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ferhat A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan Çorum-Osmancık kara yolu kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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