İki arkadaşını öldürmüştü, amacı 3 kişiyi öldürmekmiş

3 Temmuz 2020 yılında meydana gelen olayda Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki bir balık çiftliği tesisine ait lojmanı sabaha karşı basarak arkadaşları 39 yaşındaki Hasan Yanik ve 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu tabanca ve pompalı tüfekle öldürdükten 3 gün sonra yakalanan Mehmet Veysi Alp'in Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci duruşması yapıldı.

PLANI ÜÇ KİŞİ ÖLDÜRMEKMİŞ

Duruşmaya sanık Mehmet Veysi Alp cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Alp duruşmadaki savunmasında kendisine küfredildiği için cinayetleri işlediğini öne sürerek 3 cinayet işleyeceğini, olayda S.B. isimli kişi de öldürmek istediğini ancak tabancanın tutukluk yapması üzerine yaptığı cinayet yerinden kaçtığını söyledi.

3- 4 hafta önceden cinayeti planladığını itiraf eden Alp, “Yanik’i av tüfeğiyle ayaklarından dürtüp, uyandırdım. Hiçbir şey demeden başına nişan alıp, tüfekle ateş ettim. Serdaroğlu, bana doğru gelip, bir yandan da ‘Yapma abi’ diye bağırıyordu. Başına nişan alıp, tetiğe bastım” dedi.

Sanık ifadesinde haksız tahrike kapıldığını ve bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Mahkeme heyeti sanığın çifte cinayeti planlayarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

“CİNAYETİ PLANLAYARAK YAPMIŞ”

Cinayete kurban giden Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun avukatı Ergin Cinmen, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Sanık mesai arkadaşlarının kendisine hakaret ve küfür ederek tahrik ettiğini, saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini söylüyor fakat, bahsettiği hakaret ve küfür olaydan bir ay önce olmuş. Kişi kin ve nefret dolu, arkadaşlarını öldürecek kadar gözü dönmüş, zaten suçunu itiraf etti.

* Ufacık şeyleri bahane ederek iki kişiyi öldürmüş, üçüncü kişi şans eseri kurtulmuş. Mahkeme ikinci duruşmada kararını verdi ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırdı. Sanık, bu süreçte plan yapmış. Olaydan bir gün önce ormanlık alana yiyecek içecek koymuş.

* Saldırıdan sonra da ormana kaçmış zaten. Tasarlayarak işlenmiş cinayet… Saldırının planlı olmasından dolayı mahkeme heyeti haksız tahrik indirimine yer olmadığına kanaat getirerek 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.