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İki defineci arama yaparken patlayıcıdan yaralandı

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda define ararken kullandıkları patlayıcının isabet ettiği 2 defineci yaralandı.

Güncellenme: 20:17, 15/07/2021
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İki defineci arama yaparken patlayıcıdan yaralandı

Olay, Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü yakınındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, ormanlık alana gelen defineciler kayalığın yakınında define aramaya başladı. Defineciler kazı sırasında patlayıcı da kullandı.

Patlayıcının yakınlarında patlaması sonucu 2 defineci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, yaralı 2 defineciyi yaklaşık 1 kilometrelik yolda sedye ile taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı defineciler hastaneye kaldırıldı.

“BİLMİYORUM NASIL YARALANDILAR”

Olay yerinde bulunan bir kişi, “Bilmiyorum nasıl yaralandılar. Ben de zaten ilk sefer geldim, onlarla. ‘Mantar’ dediler bana. Ben bir şey görmedim. Gittik oraya tünel var orada. Patlayıcıyı kendileri mi koymuş, ben bilmiyorum hayatımda da yapmış değilim. Öyle bir şey de bulunmuş değilim. Onu yapanlara sor” dedi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. DHA

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Beykoz define istanbul Manisa Polis Sağlık Sanat
Yayınlanma Tarihi:20:16,