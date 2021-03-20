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İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Güncellenme: 23:06, 20/03/2021
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İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından T.M. üzerinde bulunan bıçakla A.T. ve M.H. isimli şahısları yaraladı. Meydana gelen kavgada A.T. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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