İki grup arasında kalaşnikoflu çatışma

Olay saat 23.00 sıralarında Maltepe’de meydana geldi. Esenkent Mahallesi’nde gündüz kavga eden iki grup gece Nadire Caddesi’nde buluştu. Olay yerine iki otomobille gelen grup ile yaya grup arasında kalaşnikof marka uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma çıktı.

Mesut Yılmaz bacağından yaralanırken şoför koltuğunda oturan Mevlüt Sağdıç başından yaralandı. Olaydaki diğer otomobil ve grup kaçarak izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatışmada yaralanan Yılmaz ve Sağdıç Ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağdıç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çatışmayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor. (DHA)