İki gün önce toplantı yapmışlardı, AKP’li başkan pozitif çıktı

Denizli'de AKP'li Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin corona testi pozitif çıktı. Örki'nin dün yaptırdığı testin ardından evinde karantinaya çekildiği öğrenildi, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İKİ GÜN ÖNCE TOPLANTI YAPTILAR



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan iki gün önce kentteki tüm belediye başkanlarını davet ettiği bir toplantı gerçekleştirdi.

İlçelerde Altyapı Koordinasyon Merkezi kurulması ve kırsal mahallelerdeki yatırımlar için koordineli hareket edilmesi konularının görüşüldüğü toplantıda kendini izole eden Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın dışında tüm belediye başkanları katıldı.

MESAFE VE MASKE KURALINA UYDULAR AMA…



Çamlık'taki Özel Ofis'te yapılan toplantıda maske ve mesafe kurulanı uyulduğu öğrenildi. Belediye başkanlarının aralarında mesafe bırakarak oturduğu toplantı için 15'e yakın personelin de görevlendirildiği belirtildi.

Toplantı hazırlıklarına katılan bir personelin corona testinin pozitif olmasına rağmen görev aldığı ileri sürüldü. Kentteki 19 belediye başkanının katıldığı toplantıda Örki dışında şimdilik corona testi pozitif çıkan kimse olmadı.