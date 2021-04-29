İki ilde iftar vakti ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

Kayseri’deki yangın, saat 19.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Nergiz Sokaktaki 3 katlı binanın son katında meydana geldi.

Gülay Ş., iddiaya göre iftar için yemek pişirmeye başladı. Yemeğin bir süre sonra ocakta unutulması sonucu yangın çıktı.

Alevlerin aspiratöre sıçramasıyla yangını fark eden Gülay Ş., durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangını söndürmeye çalışan kadın, elinden yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Devlet Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise mutfaktaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİNCİ YANGIN AYDIN’DA ÇIKTI

Aydın’daki yangın, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi 1957 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katındaki evin mutfağında çıktı.

İddiaya göre, evde iftar yemeği hazırlandığı sırada ocakta unutulan yemek bir anda alev aldı. Mutfağın çeşitli yerlerine sıçrayan alevler kısa sürede yayıldı.

Yangını görenlerin iharı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ev sahibi Efe Orcan, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek istediği sırada yoğun dumandan etkilenince güçlükle dışarı çıktı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen Orcan’a ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinİn yoğun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alınırken, mutfak kullanılamaz hale geldi.

Bu arada apartmanda yoğun duman nedeniyle telaşlanan daire sakinleri balkonlarına çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda, apartmandaki duman hava motoru ile tahliye edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA