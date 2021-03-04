İki kadına dehşeti yaşattılar! Sinir krizi geçirdi

Olay akşam saatlerinde, Düzce Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

M.D. ve V.D. adlı iki erkek, A.K. ve M.D. isimli kadınlarla alkol almaya başladı. Evde başlayan tartışma büyüyünce iki genç kadın evden kaçarak Gürcü Osman Camii şadırvanına gizlendi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İki kişi kadınları bularak darp etti. Kadınların bağırmaları üzerine etrafta bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bu sırada M.D. isimli kadın sinir krizi geçirdi. M.D. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi Çekebilir Suriyeli kadınlara kürtaj yapan sahte doktor yakalandı