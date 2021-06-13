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İki katlı ahşap ev cayır cayır yandı 

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı İncesu köyünde, 2 katlı ahşap ev kül oldu. Yangın sırasında evde bulunan Ayşe Korkmaz'ı köylüler kurtardı.

Güncellenme: 15:21, 13/06/2021
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İki katlı ahşap ev cayır cayır yandı 

İncesu Başören Mahallesi’nde Metin ve Salih Korkmaz kardeşlere ait evde, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın bir anda bütün evi sardı. Bu sırada evde bulunan Metin ve Salih Korkmaz’ın anneleri Ayşe Korkmaz, yangında mahsur kaldı. Korkmaz, köylülerin yardımı ile evden çıkarıldı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Köyde paniğe neden olan yangın sonrası iki katlı ahşap ev kül oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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