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İki katlı ahşap ev ile samanlık alevlere teslim oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve samanlık alevlere teslim oldu.

Güncellenme: 22:35, 01/05/2021
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İki katlı ahşap ev ile samanlık alevlere teslim oldu

Yamaç köyünde, Ali Göktaş isimli vatandaşa ait samanlıkta elektrik kontağındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığın yanındaki 2 katlı ahşap eve sıçradı.

Alevleri fark eden köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine bağlı arazözler sevk edildi. Tüm evi saran alevler ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, iki katlı ahşap ev ile samanlık yangında kullanılmaz hale geldi. İHA

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