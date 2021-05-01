İki katlı ahşap ev ile samanlık alevlere teslim oldu

Yamaç köyünde, Ali Göktaş isimli vatandaşa ait samanlıkta elektrik kontağındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığın yanındaki 2 katlı ahşap eve sıçradı.

Alevleri fark eden köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine bağlı arazözler sevk edildi. Tüm evi saran alevler ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, iki katlı ahşap ev ile samanlık yangında kullanılmaz hale geldi. İHA

İlginizi Çekebilir Adana'da orman yangını