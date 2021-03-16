İki kişinin midesinden 920 gram uyuşturucu çıktı

Van Ferit Melen Havalimanı’nda Narkotik polislerince yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde İran uyruklu A.D. ve S.A. isimli şahıslar durduruldu.

Şahısların uçağa binmesinin engellediğini belirten Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

Yapılan iç beden muayenesinde şahısların midelerinde kapsül halinde yabancı cisimler olduğu görülmüş. Yapılan iç beden muayenelerinden sonra taburcu edilmişler ve şahıslarda A.D.'den 52 adet kapsül halinde 460 gram, S.A.'dan ise 51 adet kapsül halinde 460 gram olmak üzere toplamda 103 adet kapsül halinde 920 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan A.D. ve S.A. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır. (İHA)