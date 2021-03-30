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İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elektrik trafosuna çarparak ağır yaralanan TIR sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Otomobiliyle TIR'ı takip eden ortağının ise kaza sonrası trafiği durdurmak isterken başka bir sürücünün çarpması sonrası olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güncellenme: 00:09, 30/03/2021
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İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek

Kaza, 21.45 sıralarında ilçeye bağlı Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Aytekin Baytekin idaresindeki TIR, kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çaparak kaza yaptı.

TIR sürücüsünün ortağı olduğu öğrenilen ve TIR’ın arkasından seyreden Erdinç Çardar da 67 TE 752 plakalı aracını yol kenarına park ederek trafiği durdurmaya çalıştı.

Çardar’ı fark etmeyen Sinem N.; idaresindeki 67 EF 543 plakalı Opel marka otomobiliyle araçları durdurmaya çalışan Erdinç Çardar'a ardından da 67 FA 345 plakalı cipe çarparak durabildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilin çarptığı Erdinç Çardar olay yerinde; elektrik trafosuna çarpan ortağı Aytekin Baytekin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sinem N. de ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği ulaşıma kapattı. Kaza sonrası Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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