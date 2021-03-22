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İki okulda yüz yüze eğitime corona arası

Kırşehir’de Covid-19 vakasına rastlanması nedeniyle iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Güncellenme: 23:40, 22/03/2021
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İki okulda yüz yüze eğitime corona arası

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde corona virüsü vakası nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir” denildi. İHA

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