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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2’si çocuk 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 17:54, 27/04/2021
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2’si çocuk 5 yaralı

Kaza, Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı kavşağında meydana geldi. Kent merkezine yönüne giden Baran Eray Bozat’ın (37) kullandığı 27 AIA 425 plakalı otomobil, Hasan Badıllı (33) yönetimindeki 63 BE 571 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Hasan Badıllı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan bir kişi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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