İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen Ali E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönde gelen Sefer Y.’nin kullandığı 27 BCG 83 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada; sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziantep’teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA