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İki otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarptığı, başka bir otomobilin de sürüklediği Kübra Karabaş (19), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 00:38, 27/02/2021
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İki otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadık Bey tramvay durağı yönünde meydana geldi.

İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Karabaş’a, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olan Ö.A.’nın kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kız, bu kez de C.Y. yönetimindeki otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklendi.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karabaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Genç kızın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüleri polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA

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