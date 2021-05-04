İkizköylüler Akbelen ormanları mücadelesini bırakmıyor, dava açtılar

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Köyü sınırları içerisinde bulunan asırlık çam ağaçlarının bulunduğu Akbelen Ormanları'nın 700 dönümlük alanın termik santraller için kömür ocağı açılmak üzere satıldığını ve ruhsat verildiğini belirten İkizköylüler, kararın iptali için Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İkizköylüler ve Karadam köylüleri bölgede onlarca kez eylem yapmış, halen bölgede iş makinelerinin girmemesi için nöbetlerini sürdürüyor.

ORMANLARI KURTARMAK İÇİN HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR

İkizköy Çevre Komitesi ve Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne yönelik açılan dava ile ilgili açıklama yapan avukat İsmail Hakkı Atal, yaptığı açıklamada “Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ormanları parayla satamaz; para yatıran şirketlere orman kesim izni verilmesi (yani ormanların satılması) Anayasa'nın 169. maddesine aykırıdır. Anayasa’nın 169/3. Maddesine göre; ‘Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz” dedi.

“ORMANLARI YOK EDERSENİZ COVİD19 SALGINI DA ARTAR”

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Akbelen ormanlarını LİMAK-IC İÇTAŞ ortaklığının sahibi olduğu Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye para karşılığında satarak anayasal suç işlenmekte olduğunu belirten Atal açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Ormanlarımızın korunması halk sağlığı meselesidir. 2020 yılında yapılan bir bilimsel çalışmada; COVID 19 gibi hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkları taşıyan hayvan nüfusunun insan eliyle tahrip edilmiş alanlarda, örneğin ormanların kesildiği alanlarda, el değmemiş doğal alanlara göre 2,5 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir.

* OGM hakkında açılan dava Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu'na da bildirilerek, COVID 19 salgınının daha da artmaması için Muğla Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun gerekli önlemleri alması talep edilmiş; Akbelen Ormanı kesildiği takdirde İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun da hukuki ve cezai sorumluluğunun olduğu bildirilmiştir.

* Hepimizin biliyoruz ki, ülkemiz termik santrallerin, madenlerin ve orman kesimlerinin de suçlusu olduğu bu corona virüs sarmalından çıkamamaktadır. Bu durumda 40 yıldır Muğla halkını ve İkizköylüleri zehirleyen Yeniköy-Kemerköy termik santralleri ve diğer termik santraller; artık ülkemizde halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir.

* Ormanları keserek, ormanları parayla satarak corona virüsü salgını derinleştirilerek ekonomik kriz batağından çıkılamayacağı kesindir. Termik santrallerin ve madencilik faaliyetlerinin neden olduğu iklim krizi ve corona virüsü salgınıyla, çevre-ekoloji mücadelesinin yaşam hakkı mücadelesi haline geldiği kesinleşmiştir. Ormanlarımızı savunmak, hayatımızı savunmakla eş anlamlıdır.

İKİZKÖY'DE NE OLMUŞTU?

Mart 2021 tarihinden beri Milas İkizköy mahallesi sınırları içindeki Akbelen Ormanının kesimi için Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülüyor. İkizköylülerin sahada yaptıkları müdahalelerle kesim işlemine 2 aydır geçilemiyor.

KARDOK Derneği olarak yapılan bilgi edinme başvurusu sonucu, 740 dönümlük Akbelen Ormanının Tarım ve Orman Bakanı'nın onayı ile YeniköyKemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye linyit madeni işletmesi için izin verildiği ortaya çıktı.

Aynı orman alanının kesimi için 2019 yılı Kasım ayında harekete geçen Milas Orman İşletme Müdürlüğü' nün çalışması, o zaman da İkizköylülerin alandaki müdahalesi ile durdurulmuş, yüzlerce imzalı dilekçe ile yapılan başvuru sonucu Orman Müdürlüğü kesimi 2020 yılı programından çıkarmak zorunda kalmıştı.