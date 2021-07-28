İkna edilen 5 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu, 3’ünün ailesinin Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğu ifade edildi.

2014 VE 2020 YILLARI ARASINDA KATILMIŞLAR

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

* Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

* Ayrıca teslim olan örgüt mensuplarından 3’ünün ailesi, Diyarbakır’da devam eden ‘evlat nöbeti’ eyleminde bulunan ailelerin arasında bulunuyor.

EVLAT NÖBETİNDE 31’İNCİ BULUŞMA

Açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 114’e yükselirken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde de evlat nöbeti tutan ailelerde de 31’inci buluşmanın gerçekleştirileceği kaydedildi. DHA